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Якин: Правильно выбрали тактику. Но я не очень доволен вторым таймом
Наставник крестоносцев оценил игру и результат команды
UEFA.com
Швейцария стартовала на Евро с победы над Венгрией. Мурат Якин прокомментировал итоги встречи.
“Сегодня мы могли наслаждаться этой замечательной атмосферой со всеми нашими болельщиками. Как тренер я играю роль в создании атмосферы среди игроков. Это фантастически видеть, сколько швейцарцев было на стадионе".
"Я сравниваю футбол с шахматами и сегодня мы правильно выбрали тактику. Мы сосредоточились на том, чтобы максимально использовать свои силы и осложнили жизнь соперникам в первом тайме. Мы думали, что они выпустят Болла, чтобы оказывать на нас давление, и мы действительно испытали давление, но у нас были свежие форварды, которые могли выйти и держать мяч.
Важно, что мы выиграли нашу первую игру, но я не очень доволен нашим вторым таймом, поэтому на следующей неделе мы должны сыграть лучше”, – сказал тренер.
19 июня "крестоносцы" сыграют против Шотландии.
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