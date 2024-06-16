Якин: Правильно выбрали тактику. Но я не очень доволен вторым таймом

Швейцария стартовала на Евро с победы над Венгрией. Мурат Якин прокомментировал итоги встречи.

“Сегодня мы могли наслаждаться этой замечательной атмосферой со всеми нашими болельщиками. Как тренер я играю роль в создании атмосферы среди игроков. Это фантастически видеть, сколько швейцарцев было на стадионе".

"Я сравниваю футбол с шахматами и сегодня мы правильно выбрали тактику. Мы сосредоточились на том, чтобы максимально использовать свои силы и осложнили жизнь соперникам в первом тайме. Мы думали, что они выпустят Болла, чтобы оказывать на нас давление, и мы действительно испытали давление, но у нас были свежие форварды, которые могли выйти и держать мяч.

Важно, что мы выиграли нашу первую игру, но я не очень доволен нашим вторым таймом, поэтому на следующей неделе мы должны сыграть лучше”, – сказал тренер.