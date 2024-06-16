Кьеза – игрок матча Италия – Албания. Федерико развивал скорость до 30 км/ч

Вингер "скуадры адзурры" был самым острым футболистом на поле. Форвард "старой синьоры" создал немало проблем для соперника, а его скорость и дриблинг усугубляли головную боль оппонентов.

Статистический портал SofaScore оценил его действия на 7,5 баллов. У него было 66% удачных попыток обыгрыша, более половины победных дуэлей в борьбе за позицию, а также 50% точных навесов.

WhoScored поставил Кьезе 7,8 – самый высокий показатель среди всех футболистов, выходивших на поле в этом матче.