ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеза – игрок матча Италия – Албания. Федерико развивал скорость до 30 км/ч
Лидера Ювентуса признали лучшим в поединке
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "скуадры адзурры" был самым острым футболистом на поле. Форвард "старой синьоры" создал немало проблем для соперника, а его скорость и дриблинг усугубляли головную боль оппонентов.
Статистический портал SofaScore оценил его действия на 7,5 баллов. У него было 66% удачных попыток обыгрыша, более половины победных дуэлей в борьбе за позицию, а также 50% точных навесов.
WhoScored поставил Кьезе 7,8 – самый высокий показатель среди всех футболистов, выходивших на поле в этом матче.
Популярное сейчас
- Италия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Сабо: Мы станем свидетелями какой-то мега-сенсации
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО