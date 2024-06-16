Спаллетти: Национальная сборная должны быть способной преуспеть при отсутствии любого игрока

Сборная Италии начала защиту титула Чемпиона Европы с победы над сборной Албании со счетом 2:1. Впрочем, ее наставник Лучано Спаллетти увидел несколько недостатков, которыми остался недоволен. Это недовольство он высказал в интервью после финального свистка.

"Мы видели сегодня много хороших вещей, но они должны реально привести нас куда-то, иначе бесполезны", - заявил Спаллетти RAI Sport. Его слова цитировал Football Italia.

"Мы могли причинить им боль нескольо раз, но не сделали этого. Мы хорошо готовили комбинацию, но затем пасовали назад. Мы меняли наши намерения слишком быстро".

Победный мяч забил Николо Барелла на 16-ой минуте. Игрок "Интера" был под вопросом на матч из-за травмы, и вопрос о зависимости сборной от него разозлил тренера.

"Национальная команда должна быть способнoй преуспеть при отсутствии любого игрока, потому что у нас 26 сильных игроков. Я не люблю идею, что команда зависит от одного игрока".

Спаллетти признал неудачную игру своей сборной во втором тайме. "Албания пыталась сделать больше, и мы должны были воспользоваться открывшимся простором, но вместо этого нас засасывало назад".

Эта победа позволила "адзурри" занять второе место в группе по итогам первого тура. Следующий их матч состоится 20-го июня против лидера группы Испании.