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Кьеза: Я почувствовал дежа-вю финала Евро-2020
Лучший игрок матча Италия - Албания дал свой комментарий
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Италии начала защиту титула Чемпиона Европы с победы над сборной Албании со счетом 2:1. Игроком матча официально был признан Федерико Кьеза. Впрочем, у вингера нашлись и претензии к игре своей сборной.
"Я почувствовал дежа-вю финала Евро-2020. Но мы сделали те же вещи против Англии тогда и Албании сейчас, доминируя на протяжении игры", - сказал Федерико Sky Sport Italia. Его слова передал Football Italia.
В финале Евро итальянцы пропустили на второй минуте, на этот раз - на первой.
"Я считаю, что ранний гол встряхнул нас, " - продолжил вингер. "Мы сразу же пошли в атаку и, считаю, заслужили забить больше голов, чем два. Хотя в концовке мы рисковали пропустить. Но на таком уровне все может произойти. В этом мы должны добавлять. Должны "убивать" игры, в которых доминируем".
"Мы должны были "убить" игру ранее, поскольку в Европе все может случиться. Мы должны были отдавать больше вертикальных передач, но тренер хочет контролировать игру. В целом это хороший старт, поскольку люди говорят о нас как об андердогах. Мы отыграли очень хорошо и готовимся к такому замечательному сопернику как Испания".
Матч "Скуадры Адзурры" против "Фурии Рохи" состоится 20-го июня.
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