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Барелла: Я хотел отплатить тренерам и партнерам по команде за отношение ко мне
Полузащитник был под вопросом на матч Италия - Албания из-за травмы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Италии начала защиту титула Чемпиона Европы с победы над сборной Албании со счетом 2:1. Победный гол на 16-ой минуте на счету Николо Бареллы с помощью удара по воротам со скоростью 94 километра в час. После матча опорник итальянцев подытожил выступление.
"Это был странный старт", - заявил он Sky Sport Italia, вспомнив о пропущенном Италией на 23-ей секунде матча. Его слова передавал Football Italia. "Пропущенный на 23-ей секунде мог серьезно ударить по игрокам психологически. Но мы хотели эту победу, должны были забивать больше и начали турнир с правой ноги".
"Мы немного устали и выпали из игры в концовке", - добавил он.
На заявление журналиста о статусе лучшего бомбардира нынешнего состава сборной с десятью голами Барелла шутливо ответил: "Это немного беспокоит, поскольку означает, что я старею и отыграл много матчей".
Полузащитник "Интера" был под вопросом на этот матч из-за травмы, пропускал тренировки. "Я счастлив, потому что когда я не тренировался в последние дни, мне было тяжело, но тренер, штаб и партнеры по команде побудили меня почувствовать себя интегральной частью команды. Я хотел отплатить им за это".
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