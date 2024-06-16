Барелла: Я хотел отплатить тренерам и партнерам по команде за отношение ко мне

Сборная Италии начала защиту титула Чемпиона Европы с победы над сборной Албании со счетом 2:1. Победный гол на 16-ой минуте на счету Николо Бареллы с помощью удара по воротам со скоростью 94 километра в час. После матча опорник итальянцев подытожил выступление.

"Это был странный старт", - заявил он Sky Sport Italia, вспомнив о пропущенном Италией на 23-ей секунде матча. Его слова передавал Football Italia. "Пропущенный на 23-ей секунде мог серьезно ударить по игрокам психологически. Но мы хотели эту победу, должны были забивать больше и начали турнир с правой ноги".

"Мы немного устали и выпали из игры в концовке", - добавил он.

На заявление журналиста о статусе лучшего бомбардира нынешнего состава сборной с десятью голами Барелла шутливо ответил: "Это немного беспокоит, поскольку означает, что я старею и отыграл много матчей".

Полузащитник "Интера" был под вопросом на этот матч из-за травмы, пропускал тренировки. "Я счастлив, потому что когда я не тренировался в последние дни, мне было тяжело, но тренер, штаб и партнеры по команде побудили меня почувствовать себя интегральной частью команды. Я хотел отплатить им за это".