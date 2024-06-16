Силвиньо: Нам не удалось оказать сопротивление Италии

В своем первом матче на Евро-2024 сборная Албании уступила сборной Италии со счетом 1:2. На послематчевой пресс-конференции наставник албанцев Силвиньо подытожил игру. Его цитирует официальный сайт УЕФА.

"Мы начали матч очень хорошо ранним голом. Команда была восхищена таким началом. Но в целом мы должны были отыграть лучше, более цельно, особенно в первом тайме. Во втором мы играли лучше и могли забить в моменте Маная", - заявил бразильский специалист.

"Италия передвигала мяч быстро, и жаль, что мы не сумели противостоять. Думаю, если бы мы не пропустили второй гол, мы бы находились в хорошей позиции и могли бы поймать их на контратаке. Но у нас не получилось оказать сопротивление".

"Я разочарован. Мы работали в течение десяти дней с целью вытащить что-нибудь из этого матча, но не сумели. Наши болельщики были великолепны и на стадионе, и вне его. Жаль, что мы не сумели сравнять счет".

Следующий матч подопечные Силвиньо проведут 19-го июня против Хорватии, также проигравшей в первом туре - Испании со счетом 0:3.