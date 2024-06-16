Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сегодня в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" состоится матч первого тура в рамках группы D чемпионата Европы-2024, в котором Польша будет играть против Нидерландов. Напомним, что полякам не сможет помочь Роберт Левандовски, и это очень существенная потеря.

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Сборная Польши не проигрывает восемь матчей подряд, но сегодня серия может завершиться. Нидерланды в последнее время выглядят мощно, потому справедливо считаются фаворитами.

Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 июня.

Евро-2024. Группа D. 1-й тур

16 июня. 16:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион”

Трансляция: Megogo Football 1

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