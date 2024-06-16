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Защитник Италии: Начали мы настолько плохо, насколько могли
Прокомментировал игру против Албании
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии Алессандро Бастони прокомментировал игру своей команды в первом туре группового этапа Евро-2024 против Албании.
Сборная Италии победила эту игру со счетом 2:1, хотя пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
"Начали мы настолько плохо, насколько могли, но среагировали правильно и вернулись на верный путь.
Такое случается. Важно знать, как реагировать, как держать игру под контролем. Мы имели больше забивать. И должны стать более нацеленными в будущем", – сказал Бастони.
Напомним, во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Италии встретится с Испанией, 20 июня.
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