Карвахаль - самый возрастной игрок сборной Испании, забивавший на Евро

Вчера испанцы уверенно переиграли сборную Хорватии (3:0) и получили для себя важные три очка в так называемой "группе-смерти". В конце первого тайма третий мяч в ворота соперников забил Даниэль Карвахаль и этот гол имеет тоже интересное историческое достижение для пиренейской команды.

Защитник "Реала" стал самым возрастным игроком сборной Испании, который забивал на Евро. На момент гола Карвахалю было 32 года 156 дней. Предыдущий рекорд ранее принадлежал Сесару Аспиликуэте (31 год 304 дня, также в матче с Хорватией на Евро-2020).

Добавим, что следующий свой поединок Испания сыграет 20 июня, где ее соперником будет сборная Италии.