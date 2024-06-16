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"Нам тяжело, мы этого не ожидали". Модрич - о поражении от Испании
3:0
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
Вчера в рамках 1-го группового этапа Чемпионата Европы сборная Хорватия встретилась со сборной Испании в Берлине.
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировали поражение:
"Ничего не получалось, мы не смогли забить гол. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом.
В первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства. Во втором тайме мы играли лучше, но этого было недостаточно. Мяч не хотел лететь в сетку.
Нам тяжело, мы этого не ожидали, но мы должны подняться и показать характер в следующих матчах".
Напомним, следующем туре сборная Хорватия сыграет против Албании, 19 июня.
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