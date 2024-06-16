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Лука Модрич стал третьим европейцем, который принял участие в девяти розыгрышах Евро и Чемпионатов мира
Великое достижение хорвата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Хорватии получила "холодный душ" от испанцев, уступив им со счетом 3:0. В этом поединке также сыграл капитан команды Лука Модрич.
Благодаря своему появлению в матче с Испанией, полузащитник сборной Хорватии стал третьим европейцем, который принял участие в девяти розыгрышах Чемпионатов Европы и мира. Как сообщает Opta, такое же количество турниров сыграл немецкий защитник Лотар Маттеус, на один больше имеет Криштиану Роналду (он еще не появлялся на поле нынешнего Евро). Лука Модрич в этих девяти международных соревнованиях провел 33 матча, где отметился 5 голами и 3 передачами.
Добавим, что лучшее достижение хорвата на Евро является 1/4 финала в 2008 году, где его сборная в серии пенальти уступила Турции. На Чемпионатах мира Лука Модрич с командой дважды становился его призером (2-е место в 2018 году и 3-е место в 2022 году).
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