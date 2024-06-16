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Италия повторила рекорд Испании 2021 года
Четыре игрока Италии вошли в историю
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar
Четыре игрока Италии сделали 100+ передач в матче с Албанией. Они повторили рекорд испанцев за 2021 год.
Жоржиньо – 120, Джованни Ди Лоренцо – 114, Алессандро Бастони – 110 и Николо Барелла – 105.
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Помимо повторения рекорда, итальянцы сумели выиграть сборную Албании, 2:1. Теперь после первого тура Италия и Испания возглавляют группу В.
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