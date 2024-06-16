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Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Дания начинает Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
С первого взгляда может показаться, что фаворит этого матча очевиден. На предыдущем Евро сборная Дании дошла до полуфинала, а в преддверии нынешнего розыгрыша турнира входит в топ-10 фаворитов по версии букмекеров. Однако, преподнести сюрприз Словения вполне способна. Чего только стоит пройденный путь подопечных Матьяжа Кека в квалификации на финальную стадию чемпионата Европы.
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Евро-2024. Группа C, первый тур
16 июня 2024. Штутгарт, "MHP Арена"
Словения 19:00 Дания
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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