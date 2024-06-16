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22 передачи. Комбинация Швейцарии перед мячом Дуа - среди самых длинных на Евро с 1980 года
На этом турнире уже второй раз выполняют 20 и более пасов, приведших к забитому мячу
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В первом поединке Евро-2024 перед пятым голом Германии, было сделано 20 пасов, что на тот момент стало пятой по количеству непрерывных передач, которые привели к забитому мячу на континентальном турнире (начиная с 1980 года). Но на следующий день эту превзошли на нынешних соревнованиях.
Во время поединка с венграми, во время подготовки к первому голу Швейцария выполнила 22 паса, что является третьей самой длинной последовательностью передач на Евро с 1980 года. Такое же количество пасов ранее на Чемпионате Европы выполнила сборная Испании против Турции восемь лет назад перед третьим забитым мячом. Рекорд принадлежит сборной Бельгии, которая сделала 28 передач перед голом Витцеля против ирландцев на том же турнире.
Добавим, что следующий свой поединок Швейцария сыграет 19 июня против Шотландии.
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