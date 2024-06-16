Кейн: Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своим мнением о первом поединке на чемпионате Европы 2024 года.

"Я люблю играть за свою страну, люблю играть в футболке сборной Англии. Это значит для меня абсолютно все. Победа на большом турнире в составе сборной Англии стала бы украшением карьеры любого футболиста".

Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами. Хотим навязать сопернику свою игру. А когда без мяча, хотим агрессивно прессинговать.

Ожидания от каждого турнира разные, но мы заслужили статус одного из фаворитов. Смотря на себя, мы понимаем, что за спиной у нас множество свершений и страна может гордиться нами", – сказал Кейн.