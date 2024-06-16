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Кейн: Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами
Уверен в сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своим мнением о первом поединке на чемпионате Европы 2024 года.
"Я люблю играть за свою страну, люблю играть в футболке сборной Англии. Это значит для меня абсолютно все. Победа на большом турнире в составе сборной Англии стала бы украшением карьеры любого футболиста".
Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами. Хотим навязать сопернику свою игру. А когда без мяча, хотим агрессивно прессинговать.
Ожидания от каждого турнира разные, но мы заслужили статус одного из фаворитов. Смотря на себя, мы понимаем, что за спиной у нас множество свершений и страна может гордиться нами", – сказал Кейн.
Напомним, сегодня в 22.00 сборная Англии сыграет против сборной Сербии.
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