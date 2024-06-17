ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турция – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Турция - Грузия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 июня ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: збірна Туреччини
В рамках первого тура группы F встретятся сборные Грузии и Турции. Игра пройдет на "Сигнал Идуна Парк" в городе Дортмунд. Грузины впервые в истории играют на Евро, поэтому для них это действительно настоящий футбольный праздник.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Отметим, что сборная Турции пять матчей не может выиграть, а вот грузины три предыдущие игры выиграли. Букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Турции, но у дебютанта Евро есть все шансы навязать борьбу.
Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени во вторник, 18 июня.
Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО