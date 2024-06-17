Турция – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В рамках первого тура группы F встретятся сборные Грузии и Турции. Игра пройдет на "Сигнал Идуна Парк" в городе Дортмунд. Грузины впервые в истории играют на Евро, поэтому для них это действительно настоящий футбольный праздник.

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Отметим, что сборная Турции пять матчей не может выиграть, а вот грузины три предыдущие игры выиграли. Букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Турции, но у дебютанта Евро есть все шансы навязать борьбу.

Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени во вторник, 18 июня.

Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Туреччина — Грузія Смотреть трансляцию