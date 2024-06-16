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Калафьори: Не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так
Счастлив, что все сложилось именно так
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафиори оценил игру своей команды против Албании, 2:1.
"Не ожидал выхода в стартовом составе, но когда тренер сказал мне об этом, я постарался сохранить спокойствие и сыграть с таким же хладнокровием, что и на клубном уровне.
Реакция была правильной, но, если честно, мне совсем не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так», – сказал Калафиори.
Напомним, после матча против Албании сборная Италии занимает 2-е место в таблице В. На первом месте разместилась Испания. Встреча Испании и Италии состоится 20 июня.
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