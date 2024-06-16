Калафьори: Не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так

Центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафиори оценил игру своей команды против Албании, 2:1.

"Не ожидал выхода в стартовом составе, но когда тренер сказал мне об этом, я постарался сохранить спокойствие и сыграть с таким же хладнокровием, что и на клубном уровне.

Реакция была правильной, но, если честно, мне совсем не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так», – сказал Калафиори.