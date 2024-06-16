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Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
Сине-желтый флаг на Евро-2024 еще до первого матча Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватские болельщики перед матчем своей сборной против Испании провели марш с флагом Украины.
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Как сообщает телеграм-канал "Бомбардир" этот флаг потом можно было заметить и на самом поединке на берлинском "Олимпиаштадионе".
Игра закончилась победой Испании со счетом 3:0.
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