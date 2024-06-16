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Тренер Польши: Будем стараться сохранить спокойствие и показать наш командный дух
Рассказал за состояние футболистов
pzpn.pl
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал о том, готова ли его команда встретиться с Нидерландами
"Роберт Левандовски вчера начал заниматься по индивидуальной программе. Кароль Свидерски снова в строю, то же касается и Павела Давидовича. Сегодня вечером обсудим ситуацию с врачом и примем окончательное решение по ним.
Некоторые считают голландцев одним из фаворитов Евро. В них собраны яркие личности, которым мы должны противопоставить нашу командную игру. Будем стараться сохранить спокойствие и показать наш командный дух.
Все говорят, что у нас нет шансов, но для меня сейчас самое важное, что мы создали команду, где каждый бьется друг за друга. Надеюсь, наши болельщики оденут в воскресенье красно-белые футболки и будут смотреть игру с гордостью", – сказал тренер.
Напомним, сегодня в 16.00 сборная Польши сыграет против Нидерландов.
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