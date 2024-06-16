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Ван Дейк о состоянии газона на стадионе в Гамбурге перед игрой с Польшей: Мы еще точно не знаем очень ли плохое поле там
Команды будут играть в равных условиях
Getty Images / Global Images Ukraine
В Гамбурге, где состоится поединок между Нидерландами и Польшей, в последние дни идут дожди. Обе команды выразили беспокойство относительно состояния газона и ни одна из сторон не провела последнюю предматчевую тренировку на стадионе в Гамбурге.
"Мы еще точно не знаем, очень ли плохое поле. Похоже, что поле такое же, как и на матче во Франкфурте, когда мы играли с Германией. Верхний слой, вероятно, быстро расшатается. Это, конечно, обидно, но обеим командам придется иметь дело с этим", - заявил Вирджил Ван Дейк накануне матча с поляками.
Напомним, что поединок между этими сборными состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.
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