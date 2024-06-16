Тренер Сербии: Когда играешь против Англии, нужно показывать все, что способно

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, что он ожидает от игры против сборной Англии.

"Мне удалось самому играть и тренировать и на Евро, и на чемпионате мира. Такие турниры требуют максимума концентрации, полной самоотдачи в каждом матче.

Я бы не стал делать разницы между первым, вторым и третьим матчем в группе. Мы начинаем с игры против одного из фаворитов, но мы готовились и продолжаем готовиться ко всем возможным вызовам, которые могут ожидать. Тренерский штаб сделал все для того, чтобы футболисты подошли к матчам в лучшей форме. Думаю, мы готовы физически и тактически.

Если забьем первыми? Тогда скомандую забивать и второй гол! А если серьезно, то посмотрим, как будет развиваться матч. Когда играешь против Англии, нужно показывать все, что способно. Сделаем все возможное, чтобы создать им проблемы и самим создавать моменты. На таком турнире каждый гол имеет значение. Мы готовы", – сказал Стойкович.