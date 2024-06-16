ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Сербии: Когда играешь против Англии, нужно показывать все, что способно
Если забьем первыми? Тогда скомандую забивать и второй гол! ©
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, что он ожидает от игры против сборной Англии.
"Мне удалось самому играть и тренировать и на Евро, и на чемпионате мира. Такие турниры требуют максимума концентрации, полной самоотдачи в каждом матче.
Я бы не стал делать разницы между первым, вторым и третьим матчем в группе. Мы начинаем с игры против одного из фаворитов, но мы готовились и продолжаем готовиться ко всем возможным вызовам, которые могут ожидать. Тренерский штаб сделал все для того, чтобы футболисты подошли к матчам в лучшей форме. Думаю, мы готовы физически и тактически.
Если забьем первыми? Тогда скомандую забивать и второй гол! А если серьезно, то посмотрим, как будет развиваться матч. Когда играешь против Англии, нужно показывать все, что способно. Сделаем все возможное, чтобы создать им проблемы и самим создавать моменты. На таком турнире каждый гол имеет значение. Мы готовы", – сказал Стойкович.
Напомним, матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 года в группе С между сборными Сербии и Англии начнется в 22:00, 16 июня.
Популярное сейчас
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО