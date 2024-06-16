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Куман о предстоящей игре с Польшей: Важно хорошо начать, а самое главное - победить
Несмотря на потери нескольких игроков, нидерландцы и в дальнейшем остаются фаворитами этой пары
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман пообщался со СМИ накануне матча против Польши на Евро-2024. Капитан "бело-красных" Роберт Левандовский будет отсутствовать в этом матче и рулевой Нидерландов сказал, что он готов к этому.
"Это может немного изменить наш подход. Мы знаем Левандовского и его силу. Обычно они играют с двумя нападающими, и еще один нападающий будет выходить в основе. Мы знаем всех их нападающих и то, что они могут принести. Важно хорошо начать, а самое главное - победить. Если это возможно так, как ты хочешь, это просто замечательно. Результат - это самое важное", - заявил Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что поединок между Нидерландами и Польшей состоится сегодня в 16:00 на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.
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