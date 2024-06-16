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Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
Ничья – 0:0 или 1:1
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-звезда "Шахтера" Чиприан Марика дал прогноз на матч первого тура группы Е Румыния – Украина.
Что собой представляет сегодняшняя сборная Румынии?
Последние контрольные матчи мы не очень хорошо отыграли. Хоть мы и вышли с первого места в квалификации, но на Евро никто не простит нам наши ошибки.
А что скажете о сборной Украины? Кого можете выделить.
Как нападающему мне очень симпатизирует ваш парень из "Жироны". Довбик очень круто ворвался в Ла Лигу. Ожидаю от него того же самого в сборной. Яремчук имеет опыт, однако ему очень нужно доверие. Молодые пацаны из "Шахтера" и "Динамо" делают результат здесь и сейчас.
Какую бы дали характеристику лучшему снайперу "Динамо" и УПЛ Владу Ванату?
Не так часто видел его, но знаю, что Мистер Луческу открыл ему путь в первую команду "Динамо".
Ваш прогноз на матч Румыния - Украина?
Ничья - 0:0 или 1:1.
Напомним, матч начнется в 16:00, 17 июня.
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