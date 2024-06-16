Матяж Кек перед сегодняшней игрой: Дания - фаворит в этом матче, но фаворитов надо побеждать

После 24-летнего перерыва сборная Словении сыграет на Евро. Тренер сборной Матяж Кек ожидает, что его игроки обеими руками примут вызов в матче против Дании.

"Мы знаем о силе Дании, это команда из топ-10, но мы думаем о себе. Поле покажет, хороши ли мы или нет. Дания - суперклассная команда, у нее отличный тренер, и мы постараемся достичь положительного результата. Я всегда думаю о положительном результате. Дания - фаворит в этом матче, но фаворитов надо побеждать. С большим уважением отношусь к ней, я причисляю их к командам, которые могут добиться больших успехов на чемпионате Европы. Большинство наших игроков никогда не испытывали ничего подобного. Мы хотим направить футболистов в правильном направлении. Иногда даже большие звезды дрожат в бутсах во время больших матчей. Это их момент. Легко сказать, что ребята должны расслабиться и наслаждаться, но в их головах многое происходит. Позвольте им справиться с этим давлением. Мы все несем ответственность, мы играем под словенским флагом. Я доволен приездом большого количества наших болельщиков. Быть футболистом в Словении в наши дни - это здорово", - заявил Матяж Кек на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что Словения сыграет против сборной Дании сегодня в 19:00 на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте.