Каспер Хьюлманд: Мы хотим быть агрессивными и доминирующими, но мы также должны остерегаться Словении

С большим уважением и осторожностью Каспер Хьюлманд высказался о Словении накануне сегодняшнего матча на Евро-2024. Опытный тренер сборной Дании подчеркнул, что его команда должна сыграть на максимуме своих возможностей против, возможно, самого слабого на бумаге соперника в группе.

"Самое главное, чтобы мы остались верными своим принципам в матче против Словении. Мы должны играть в футбол в соответствии с нашей философией. Мы хотим быть агрессивными и доминирующими, но мы также должны остерегаться Словении. Она чрезвычайно хорошо умеет воспользоваться потерянными мячами соперника, в первую очередь благодаря Беньямину Шешко, который является восходящей звездой европейского футбола. У них также есть Ян Облак в воротах и хороший тренер, который руководит этой командой в течение длительного времени", - заявил главный тренер Дании Каспер Хьюлманд.

Напомним, что матч между этими командами начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.