ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Хьюлманд: Мы хотим быть агрессивными и доминирующими, но мы также должны остерегаться Словении
Датский тренер также подчеркнул самую сильную сторону их оппонента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С большим уважением и осторожностью Каспер Хьюлманд высказался о Словении накануне сегодняшнего матча на Евро-2024. Опытный тренер сборной Дании подчеркнул, что его команда должна сыграть на максимуме своих возможностей против, возможно, самого слабого на бумаге соперника в группе.
"Самое главное, чтобы мы остались верными своим принципам в матче против Словении. Мы должны играть в футбол в соответствии с нашей философией. Мы хотим быть агрессивными и доминирующими, но мы также должны остерегаться Словении. Она чрезвычайно хорошо умеет воспользоваться потерянными мячами соперника, в первую очередь благодаря Беньямину Шешко, который является восходящей звездой европейского футбола. У них также есть Ян Облак в воротах и хороший тренер, который руководит этой командой в течение длительного времени", - заявил главный тренер Дании Каспер Хьюлманд.
Напомним, что матч между этими командами начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Регбист". Леоненко объяснился за прозвище Мудрику
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО