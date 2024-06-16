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"Это хорошо для Англии и плохо для нас". Тренер Сербии – о Беллингеме
Оценил качества игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился своим мнением касательно Джуда Беллингема перед матчем против сборной Англии.
"Он играет впечатляюще, он силен, хоть и молод. Он отличный парень и он обязательно выиграет "Золотой мяч" в будущем. Его выступления в каждой игре действительно потрясающее, это хорошо для Англии и плохо для нас. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать его", – сказал тренер Сербии.
Напомним, сегодня сборная Сербия сыграет против сборной Англии, матч начнется в 22:00.
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