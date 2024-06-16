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Гарет Саутгейт: Я просто стараюсь подготовить команду как можно лучше, и мы с нетерпением ждем начала турнира
Главный тренер англичан частично задел тему относительно своего будущего в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на Евро сыграют между собой Англия и Сербия. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт накануне матча заявил, что несмотря на большое внимание к нему, он чувствует себя более расслабленным на этом турнире.
"Я работаю на этой должности уже восемь лет, поэтому я понимаю ситуацию. Все, кто работал на этой должности, пережили то же самое. Я просто стараюсь подготовить команду как можно лучше, и мы с нетерпением ждем начала турнира. Я не хочу давить на всех тренеров, но это может быть последний турнир для всех них. Так что это мир, в котором мы живем. Я, наверное, более спокойно отношусь к этому, потому что я был на трех турнирах; я точно знаю, что с этим связано. Я знаю, с какими событиями приходится иметь дело, каким путем надо идти. У нас очень открытые отношения со всеми игроками. На этот турнир мы собрали небольшую лидерскую группу, в которую вошли Гарри Кейн, Кайл Уокер, Деклан Райс и Джуд Беллингем. У этой группы другая динамика. Здесь много молодых игроков, и я хочу убедиться, что я действительно на связи с голосами молодых игроков. Я не хочу уйти отсюда, не оставив ни одного камня на камне", - цитирует Гарета Саутгейта Eurosport.
Добавим, что матч между Англией и Сербией сегодня начнется в 22:00 по киевскому времени.
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