Евро-2024. Польша – Нидерланды 1:2. Замена Кумана сработала

В Гамбурге на "Фолькспаркштадионе" в матче первого тура группы D встречались сборные Польши и Нидерландов. Четыре последних очных поединка сборные Польши и Нидерландов сыграли в рамках Лиги наций УЕФА. Три из этих четырех встреч завершились победами "оранье" и еще одна игра завершилась вничью.

Сборная Польши до старта Евро-2024 не проигрывала восемь матчей подряд и это действительно впечатляющий показатель. Однако с соперниками уровня Нидерландов подопечные Пробежа не играли. Нидерланды перед стартом Евро со счетом 4:0 обыграли Канаду и Исландию. Стоит отметить, что пока коллектив Кумана не готов на уровне конкурировать с топовыми сборными. Поражение от Германии и Франции яркое тому подтверждение.

У сборной Польши существенные кадровые проблемы. В матче против сборной Украины поляки потеряли форварда Аркадиуша Милика, которого, в конце концов, пришлось исключать из окончательной заявки на Евро-2024. А в поединке против Турции поле досрочно еще в первом тайме покинули Кароль Свидерский, который до этого успел отличиться голом, и Роберт Левандовский. Вместо главной звезды поляков на острие атаки сегодня вышел Адам Букса. Также обращаем внимание на появление в стартовом составе уроженца Ковеля Тараса Романчука.

Ощутимые потери перед началом Евро-2024 понесла и сборная Нидерландов. Роналд Куман не сможет рассчитывать на Фрэнки де Йонга и Тэна Копмейнерса в течение всего турнира.

Уже с первых минут подопечные Кумана зажали соперников к своим воротам. Футболисты сборной Нидерландов пытались как можно скорее забить, чтобы чувствовать себя увереннее. Полякам было очень тяжело, но они отбивались. Шикарную возможность отличиться потерял Райндерс, когда он из пределов штрафной пробил мимо ворот. Стоит отметить быстрое движение мяча у Нидерландов.

Подопечным Пробежа не часто удавалось зацепиться за мяч, но они при первой возможности пытались добраться до заключительной трети поля. Стандарт помог полякам выйти вперед. Зелинский подал с углового, а Букса опередил защитника и пробил в дальний угол – 1:0. Очень неожиданное развитие событий, ведь Нидерланды начинали игру с позиции силы.

Этот пропущенный добавил спортивной злости нидерландцам, но забить они никак не могли. До заключительной трети поля они доходили без проблем, а вот точного завершающего удара не последовало. На 29-й минуте удача улыбнулась подопечным Кумана. Гакпо решился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Саламона оказался в воротах – 1:1.

Интересный первый тайм завершился вничью. Полякам повезло, что "оранье" свои моменты не реализовали. После перерыва продолжали играть первым номером подопечные Кумана, но стоит отдать должное игрокам сборной Польши, которые пытались не ошибаться у собственных ворот.

Как ни странно, но второй раз в матче вперед могли выйти поляки на 58-й минуте. Удар Кивера в ближнем углу парировал Вербрюгген. Работы у голкипера Нидерландов немного, но концентрацию он не потерял. Постепенно стало заметно, что подопечные Кумана физически начали подседать и этим пытались воспользоваться поляки, начавшие играли смелее.

Контроль мяча Нидерландов после перерыва не был эффективным. Давили, давили, но нестандартных действий не хватало. Во второй половине встречи игра выглядела более конкурентной. В конце встречи все же добились своего Нидерланды. Аке прострелил, а Вергхорст расстрелял ворота – 1:2. Замена Кумана сработала, ведь нападающий забил с первого своего касания.

В итоге, игра завершилась победой Нидерландов.

Евро-2024. Группа D, 1-й тур

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Польша – Нидерланды 1:2

Голы: Букса (16) - Гакпо (59), Вергхорст (83)

Польша: Щенсны - Саламон (Берешинский, 87), Беднарек, Кивиор - Франковский, Залевский, Зелински (Пйотровский, 77), Романчук (Слиш, 55) - Урбанский (Свидерский, 55), Шиманский (Модер, 46) - Букса

Нидерланды: Вербрюгген - Аке (ван де Вен, 87), ван Дайк, де Врей, Думфрис - Верман (Вейналдум, 61), Райндерс, Схаутен, - Гакпо (Фримпонг, 82), Симонс (Мален, 61), Депай (Вергхорст, 82)