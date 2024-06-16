Тарас Романчук в старте: известны составы на матч Польша - Нидерланды

Сегодня в 16:00 сыграют первый матч в группе D Польша с Нидерландами. Не обошлось без неожиданностей от польского тренера Михала Пробежа. Уроженец Ковеля Тарас Романчук сыграет с первых минут против "оранжевых".

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Польша: Щенсны - Саламон, Беднарек, Кивиор - Франковский, Залевский, Зелински, Романчук - Урбанский, Шиманский - Букса

Нидерланды: Вербрюгген - Аке, ван Дайк, де Врей, Думфрис - Верман, Райндерс, Схаутен, - Гакпо, Симонс, Депай