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Тарас Романчук в старте: известны составы на матч Польша - Нидерланды
Есть определенные неожиданности и в нападении от поляков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 16:00 сыграют первый матч в группе D Польша с Нидерландами. Не обошлось без неожиданностей от польского тренера Михала Пробежа. Уроженец Ковеля Тарас Романчук сыграет с первых минут против "оранжевых".
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Польша: Щенсны - Саламон, Беднарек, Кивиор - Франковский, Залевский, Зелински, Романчук - Урбанский, Шиманский - Букса
Нидерланды: Вербрюгген - Аке, ван Дайк, де Врей, Думфрис - Верман, Райндерс, Схаутен, - Гакпо, Симонс, Депай
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