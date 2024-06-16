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Австрия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Австрия - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
В борьбу за трофей Евро-2024 вступают тяжеловесы. Сборная Франции – один из главных претендентов на победу. Таковым не является Австрия, но команда у Ральфа Рангника – очень опасная для фаворитов. Она умеет огрызаться.
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Австрия – прямой конкурент для сборной Украины в рейтинге ФИФА. В случае победы над французами австрийцы вытеснят нашу команду из топ-12 европейского сегмента рейтинга, что может повлиять на перспективы посеяться из первой корзины во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026.
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Матч первого тура группы D Евро-2024 Австрия - Франция состоится в понедельник, 17-го июня, в 22:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Общественного вещателя.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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