Австрия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В борьбу за трофей Евро-2024 вступают тяжеловесы. Сборная Франции – один из главных претендентов на победу. Таковым не является Австрия, но команда у Ральфа Рангника – очень опасная для фаворитов. Она умеет огрызаться.

EURO Grp. D # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Австрия 0 0 0 0 0-0 0 2 Франция 0 0 0 0 0-0 0 3 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 4 Польша 0 0 0 0 0-0 0

Австрия – прямой конкурент для сборной Украины в рейтинге ФИФА. В случае победы над французами австрийцы вытеснят нашу команду из топ-12 европейского сегмента рейтинга, что может повлиять на перспективы посеяться из первой корзины во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026.

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Матч первого тура группы D Евро-2024 Австрия - Франция состоится в понедельник, 17-го июня, в 22:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Общественного вещателя.

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