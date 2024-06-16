Полиция задержала вооруженного мужчину перед матчем Польша - Нидерланды

На улицах Гамбурга произошел конфликт за несколько часов до начала матча между сборными Польши и Нидерландов, который сыграют команды сегодня. По сообщению местных властей, мужчина вызвал панику в районе Санкт-Паули, в частности на улице Зильберсакештрассе, имея при себе кирку и зажигательное устройство. Полицейские, которым он угрожал, были вынуждены открыть огонь по нему после того, как он пытался применить против них кирку. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщает Relevo, инцидент произошел около 11:30 утра. Во время большого наплыва болельщиков обеих команд, заполонивших улицы Гамбурга, этот человек находился вблизи фан-зоны нидерландских фанатов в районе Санкт-Паули. Полиция сообщила, что он также имел при себе зажигательное устройство, похожее на бутылку с зажигательной смесью.

Сейчас правоохранители заявляют, что инцидент не связан с Чемпионатом Европы по футболу. По предварительным оценкам, в Гамбурге находится около 40 000 нидерландцев, которые приехали поддержать свою национальную сборную.