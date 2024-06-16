Кевин Де Брюйне: На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнениями о предстоящем матче против Словакии, который состоится 17 июня в 19:00.

"На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы. Но весь секрет в том, чтобы набрать форму по ходу турнира, а когда ты набрал обороты, произойти может все что угодно. Хороший старт важен всегда.

Победа в первом матче – это отлично, но мы выиграли первый матч на чемпионате мира в Катаре и все равно не вышли из группы. Постараемся лучше провести подготовку в ближайшие дни и быть готовыми, как психологически, так и физически.

Было бы хорошо достичь со сборной большего, но это сложно, учитывая разницу между нами и командами из других стран. Я просто пытаюсь выполнять свою работу, как игрок - во благо всей команды", — сказал полузащитник.