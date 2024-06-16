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Кевин Де Брюйне: На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы
Поделился ожиданиями от стартового матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнениями о предстоящем матче против Словакии, который состоится 17 июня в 19:00.
"На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы. Но весь секрет в том, чтобы набрать форму по ходу турнира, а когда ты набрал обороты, произойти может все что угодно. Хороший старт важен всегда.
Победа в первом матче – это отлично, но мы выиграли первый матч на чемпионате мира в Катаре и все равно не вышли из группы. Постараемся лучше провести подготовку в ближайшие дни и быть готовыми, как психологически, так и физически.
Было бы хорошо достичь со сборной большего, но это сложно, учитывая разницу между нами и командами из других стран. Я просто пытаюсь выполнять свою работу, как игрок - во благо всей команды", — сказал полузащитник.
Напомним, 17 июня пройдут матчи: Румынии – Украины (16:00), Бельгии – Словакии (19:00) и Австрии – Франции (22:00).
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