Голевой угловой. Польша забивает Нидерландам в начале встречи. ВИДЕО

Пйотр Зелинский выполнил подачу с углового. На его навес отозвался Адам Букса и направил мяч головой в правый угол ворот.

Первый удар "бело-красных" в створ оказался результативным. Нападающий турецкого "Антальяспора" выступает в национальной команде с 2022 года. Он проводит 16-й поединок в футболке сборной и забил седьмой гол.

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