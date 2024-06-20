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Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения

ЕВРО-2024

Рассказываем о не самом очевидном, однако стопроцентно интересном игроке в расположении нашего соперника – он может запросто всех нас удивить

Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшняя Словакия известна несколькими именами. Мы их прекрасно знаем – Милан Шкриньяр, Давид Ганцко и Станислав Лоботка справедливо наделены звездным статусом. В то же время эксперты акцентируют внимание на ключевой черте – если сзади у команды все в порядке, то впереди ощущаются определенные проблемы.

Вышеупомянутые лидеры, Юрай Куцка и Ондрей Дуда – все работают на оборону (нашим ребятам следует приготовиться к вязкому сценарию).

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А вот линия нападения не вызывает похожую уверенность – Давид Стрелец, в котором видели потенциал, не оправдал надежд в "Специи" и вернулся в братиславский "Слован", а Роберт Боженик хоть и забил 11 мячей в португальской лиге, однако сделал это в пятнадцатой "Боавиште" (еще один удар пришелся на квалификацию Евро – досталось Боснии и Герцеговине).

Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения - изображение 1

Вы можете возразить – в отборочном цикле подопечные Франческо Кальцоны отметились 17-ю мячами. Из тех, кто напрямую получил путевку на форум, это хороший результат – у Италии, Турции, Хорватии, Албании, Чехии, Венгрии, Сербии и Румынии показатели меньше. Но тамошние СМИ не скрывают, что "соколам" сильно повезло: Исландия с нестабильным поколением, БИГ, которую изнутри раздирают коррупция и агентские махинации, Люксембург и Лихтенштейн – таких надо брать "горячими".

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Есть Лукаш Гараслин (16+6 в пражской "Спарте"), но это лишь первый, действительно крепкий сезон в исполнении вингера. Мы же поговорим о его младшем партнере по сборной, Томаше Суслове, в котором видят большие перспективы – нет, не сравнивают с Гамшиком, как любят обычно это делать, однако хвалят и верят в светлое будущее. Если бы только оно не воплотилось именно против Украины.

Кто такой и чем опасен (спойлер: страховал Роббена и огорчил "Интер")

Если коротко, то это – 22-летний уроженец городка Списка Нова Весь, воспитанник "Татрана", выпускник академии "Гронингена" и действующий футболист "Вероны". В шестнадцать просматривался "Баварией", "Интером" и "Ромой", но остановился на Нидерландах, где объективно лучше работают с молодежью.

Не ошибся – в 2020-м травмировался Арьен Роббен, и клуб прибегнул к кадровым перестановкам. Легенда восстановилась, впрочем, Суслов продолжил исправно привлекаться – уже во втором матче поразил ПСВ и еще через несколько туров помог точной передачей одолеть "Виллем" (1:0). Дебютный сезон удался на славу (2+5) и в дальнейшем был подкреплен постоянными выступлениями на достаточно высокой ступени – об этом прямо говорят 96 поединков, 5 мячей и 12 ассистов.

Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения - изображение 2

Со стартом кампании 2023/24 был арендован "Вероной" и продемонстрировал, что способен реализовать более сложные задачи, чем те, которые предлагает Эредивизи. Не сразу закрепился в стане "мастифов", однако стремительно прибавил, благодаря чему заслужил лояльность Марко Барони; со своей стороны ответил результативными действиями против "Удинезе" (3:3), "Лацио" (1:1), "Фрозиноне" (1:1), "Наполи" (1:2), "Лечче" (1:0), "Салернитаны" (2:1) и "Интернационале" (2:2).

Особо фееричной стала ничья с чемпионом Италии – сначала Суслов тонким пасом нашел Тиджани Нослина, а затем и сам бильярдным выстрелом "прошил" Эмиля Аудеро. Да, можно всегда сказать, что это последний матч сезона, Симоне Индзаги давно оформил Скудетто, выпустил несколько экспериментальный состав, так что это как бы должно снять мнимые плюсики в пользу Томаша. Мы считаем это ерундой (парень сделал то, что от него требовалось), да и своей эффективностью принес 10 очков – из 38-ми общих. Прекрасно, как для коллектива, борющегося за сохранение прописки.

В чем изюминка? Номинально является левым крайним полузащитником, но классно зарекомендовал себя плеймейкером, на обоих флангах нападения, наигрывался центрхавом и даже опорником (вполне приемлемо на старте карьеры). Столь широкая универсальность позволяет поддерживать актуальность в глазах тренера и благодаря неплохой скорости покрывать большие зоны.

Имея за плечами нидерландскую школу, выделяется среди партнеров по сборной. Словакия практикует лонгболы, ищет форвардов в штрафной и развивает атаку вторым темпом, однако Суслов любит креатив, любит дриблинг, владеет ударом с обеих ног и по своей сути является мостиком между звеньями.

Рост 1.74 добавляет баланса и мобильности; Томаш не боится идти в отбор, в неблагоприятном случае собирает на себе фолы, чем все равно достигает промежуточного успеха - срывает потенциально опасную контратаку. Не чурается черновой работы (в Словакии должны все "пахать") и независимо от игрового времени выкладывается на все сто процентов - в этом убедитесь дальше.

Побил рекорд в национальной команде, имеет опыт на Евро, курьезно принес победу в отборе

Ноябрь 2020-го, Лига наций. Словакия на выезде "горит" Чехии 0:2; тогда уже на 99 процентов было понятно, что сборная с 4-ю баллами в активе опустится в Дивизион С (параллельно Израиль благодаря Манору Соломону вел против Шотландии и фактически оторвался на недосягаемое расстояние).

После произошел большой скандал, разбор полетов (судьба главного менеджера Штефана Таковича висела на волоске), но журналисты все равно нашли положительный момент - когда было нечего терять, тренерский штаб бросил в бой Суслова.

Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения - изображение 3

Юноша вышел вместо Альберта Руснака и сразу вписал свое имя в историю - в 18 лет и 164 дня стал самым молодым дебютантом национальной команды (опередил Силарда Немета на 68 дней).

Не удивимся, если кто-то скажет: да разве это достижение, ведь оно основывается только на цифре в паспорте? К тому же Словакия не похвастается широким выбором кадров, поэтому рано или поздно все равно бы на поле оказался какой-то другой тинейджер.

Возможно, но уже в июне Томаш отправился на Евро-2020 и получил практику (а это о чем-то да и говорит). 3 минуты с Польшей (2:1), еще 21 против Испании (0:5) - не богатый доработок, однако важный в девятнадцать (например, наш Судакв, моложе на несколько месяцев, Андреем Шевченко так и не был задействован).

На сегодняшний день исполнитель всё ещё ротируется и располагает разным временем – то от "звонка" до "звонка", то примерно один тайм. Что примечательно, выглядит одинаково хорошо, а в июне 2023-го появился на 69 минуте с Исландией и стал автором победного гола.

Если честно, то результативное действие трудно назвать голом в обычном понимании слова. При счете 1:1 защитник скандинавов в панике попытался выбить мяч как можно дальше, но вместо этого попал прямо в Томаша – так рикошет и гарантировал три очка.

Обесценивает ли это старания полузащитника? Нисколько – Суслов находился в правильном месте в правильное время, и это выделили в прессе.

"Я еще не знал, как был забит гол. Я хотел пробить нормально, но перед мной вынырнул игрок. Я, по крайней мере, пошел его блокировать, а он попал мне в голову. Это был очень важный гол. Тренер отправил меня на поле, чтобы помочь изменить ход матча", - объяснил Томаш.

А гол, как известно, не пахнет.

Уже встречался с Украиной и нам забивал

Стоп... Когда? Хорошо-хорошо, на молодежном уровне. Вспомним квалификацию Евро-2023, где Руслану Ротаню и компании в стыках выпала как раз Словакия. И в первом поединке соперник торжествовал 3:2 – дубль организовал Стрелец, с нашей стороны ответили Богдан Вьюнник и Дмитрий Крыськив.

Суслов же дал старт перестрелке – на 10 минуте Арсен Батагов "срубил" в штрафной Стрелец, и арбитр по делу указал на одиннадцатиметровую отметку. Томаш не перехитрил Анатолия Трубина (вратарь угадал угол), но без проблем сориентировался, когда тогдашний "горняк" отбил мяч почти перед собой (добавим, что в той же встрече присутствовали Георгий Судаков, Владислав Ванат и Максим Таловеров).

Через четыре дня полузащитник снова появился против Украины, впрочем, тогда ничем не поспособствовал – все планы испортил Даниил Сикан, который хеттриком разорвал "соколиков" и обеспечил выход на континентальный форум.

Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения - изображение 4

Ему пророчат хорошее будущее, которое может сбыться в течение Евро

Не так давно Томаша связывали с "Наполи" (в роли "свахи", конечно, выступил Гамшик), но сейчас слухи отправляют словака в "Рому". "Джаллоросси" изучает рынок, хочет разнообразить нападение, поэтому присматривается к игроку.

Заметим, что интерес Даниэле Де Росси (пока предметный) – не единственный; также за ходом событий следят "Лацио", "Аталанта" и "Болонья". Пишут и о представителях Бундеслиги, но вероятность трансфера в Германию удивительно низкая – это = отметил Михал Черни, агент Суслова.

"Мы решим, что делать вместе с Вероной, Томаш очень хорошо работает в Серии А и хочет остаться в Италии. Он молодой и талантливый, за ним следят 7-8 клубов высокого уровня".

И это не похоже на лукавство и банальную попытку пустить дым в глаза – как мы выяснили ранее, футболист обладает рядом достоинств, достойных более пристального внимания. Посмотрим, что он придумает и совершит ли карьерный скачок прямо сейчас.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.