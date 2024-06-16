Лоботка: Это замечательно, что Словакию считают аутсайдером группы. Нам нечего терять, мы можем играть расслабленно

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка поделился ожиданиями от старта Евро для его команды и прокомментировал, что их считают андердогами группы Е. Напомним, что в ней выступают Бельгия, Румыния и Украина.

В понедельник, 17-го июня, Словакия сыграет против Бельгии в 1-м туре Евро. Начало игры - в 19:00.

- Тренер и партнеры по команде говорят о прогрессе. Где нужно добавлять?

- В общем, как мы должны действовать в атаке и защите, как мы должны стоять и атаковать, чтобы быть как можно компактнее. Против Бельгии будет непросто. Мы знаем, как они хотят играть. Мы готовимся к этому. Я верю, что мы снова покажем изменение игры.

- Кого выделишь из Бельгии?

- Их очень много - Лукаку, Троссар, Доку, Де Брюйне... Два-три игрока из топ-клубов на каждой позиции. На них надо ориентироваться в целом. Даже если они выпустят семерых ребят, на их место сразу придут семь качественных футболистов. Для нас будет проблема с четырьмя или пятью. Надеюсь, мы сможем сохранить здоровье до конца турнира.

- Бельгийские СМИ считают Словакию аутсайдером группы Е. Что вы думаете по этому поводу?

- Для нас это здорово. Нам нечего терять, мы можем играть расслабленно. А вот наши соперники по группе будут играть под давлением, от них в каждом матче не ждут ничего, кроме победы, - любой другой результат будет расценен как провал. Мне нравится быть аутсайдером. Я могу сделать многое из малого.

- Вам нравятся такие вызовы?

- Я люблю большие поединки. Нет ничего лучше, чем быть равным лучшим игрокам мира. Эти матчи дают тебе очень много. Не могу дождаться начала.

- Для Бельгии будет неудачей, если они не выиграют. Что было бы успехом для Словакии?

- Я был бы рад трем очкам. Даже одно было бы замечательно... Люди, мы и тренер будем довольны, если мы покажем не только наши оборонительные навыки, но и то, чему мы научились в атаке. Я буду счастлив, если болельщики смогут оценить, что мы оставили на поле все, на что способны. Но иногда в спорте даже этого недостаточно.