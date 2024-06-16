Оранжевые сравнивают счет ударом из-за пределов штрафной. Помог рикошет. ВИДЕО

Нейтан Аке отбросил мяч на Коди Гакпо. Форвард "Ливерпуля" решил пробить, поскольку его окружало немало соперников. Из-за рикошета Войцех Щенсный не смог сориентироваться – 1:1.

Нападающий дебютировал в сборной на прошедшем Евро. С тех пор он провел 24 встречи. Этот гол стал для него десятым в национальной команде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следите за всеми поединками Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.