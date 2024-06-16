ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оранжевые сравнивают счет ударом из-за пределов штрафной. Помог рикошет. ВИДЕО
Команды обмениваются голами еще в первом тайме
OnsOranje
Нейтан Аке отбросил мяч на Коди Гакпо. Форвард "Ливерпуля" решил пробить, поскольку его окружало немало соперников. Из-за рикошета Войцех Щенсный не смог сориентироваться – 1:1.
Нападающий дебютировал в сборной на прошедшем Евро. С тех пор он провел 24 встречи. Этот гол стал для него десятым в национальной команде.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следите за всеми поединками Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО