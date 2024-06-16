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Гамшик: Словакия хорошо подготовлена к старту турнира и имеет потенциал для выхода из группы. Это наша цель
Эксперты говорят о другом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассистент главного тренера сборной Словакии Марек Гамшик - о готовности Словакии к Евро-2024. Напомним, команда сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Украиной.
"Подготовительный период прошел очень быстро. Недавно мы начали лагерь в Шаморине, а вскоре команда выйдет на поле с решимостью достойно представлять нашу страну.
В сборной я пережил разные периоды. У нас была сильная команда на Евро-2016 во Франции, но нынешняя команда также имеет свое качество. У нас есть много игроков, которые выступают в топ-клубах на высоком уровне. Все тянутся за один конец веревки, преимущество этой команды в прекрасной слаженности. Мы готовы к матчу с Бельгией, мы все его ждем с нетерпением.
Мы стараемся всесторонне подготовить команду к матчу тактически, физически, морально. Даем игрокам как можно больше информации. Команда хорошо подготовлена к старту турнира и имеет потенциал для выхода из группы. Это наша цель. Будем идти постепенно, сначала сосредоточимся на матче с Бельгией. Мы уже показали, что хотим не просто защищаться на своей половине даже против больших команд", - сказал Гамшик.
В первом туре Словакия сойдется с Бельгией. Игра состоится в понедельник, 17-го июня. Старт - в 19:00.
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