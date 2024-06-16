У Нидерландов самый высокий средний показатель голов в истории Евро

"Оранжевые" до начала встречи с Польшей забили 65 голов в 39 матчах. В среднем "заводной апельсин" отмечается на уровне 1,67 мяча за игру. Это самый высокий показатель в истории соревнований.

Национальный коллектив дебютировал на Евро 1976. В 1988 году сборная выиграла континентальное первенство, а еще 5 раз прекращала борьбу за трофей в полуфинале.

Но результатами последних розыгрышей Нидерланды не могут похвастаться. На Евро-2012 сборная не вышла из группы, на ЧЕ-2020 вылетела в ⅛, а на турнире 2016 вообще отсутствовала.