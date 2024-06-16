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У Нидерландов самый высокий средний показатель голов в истории Евро
Летучие голландцы любят играть в результативный футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Оранжевые" до начала встречи с Польшей забили 65 голов в 39 матчах. В среднем "заводной апельсин" отмечается на уровне 1,67 мяча за игру. Это самый высокий показатель в истории соревнований.
Национальный коллектив дебютировал на Евро 1976. В 1988 году сборная выиграла континентальное первенство, а еще 5 раз прекращала борьбу за трофей в полуфинале.
Но результатами последних розыгрышей Нидерланды не могут похвастаться. На Евро-2012 сборная не вышла из группы, на ЧЕ-2020 вылетела в ⅛, а на турнире 2016 вообще отсутствовала.
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