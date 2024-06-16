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Вербругген — самый молодой вратарь, появлявшийся на турнире после Евро-1964
С рекордом опоздал почти на 200 дней
Фото - Getty Images
В 1-м туре групповой стадии ворота Нидерландов защищает представитель "Брайтона" Барт Вербругген. Ему 21 год и 303 дня. Это самый молодой кипер, вышедший на поле после континентального первенства 1964 года.
60 лет назад испанец Хосе Анхель Ирибар установил рекорд, актуальный до сих пор. Тогда вратарю "фурии рохи" было 21 год и 108 дней.
Вербругген проводит всего восьмой поединок в футболке национальной команды. В предыдущих шести встречах Барт пропустил всего два гола (оба в спарринге против Германии, 1:2).
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