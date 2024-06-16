Джокер Нидерландов. Вегхорст забивает спустя 2 минуты после выхода на поле. ВИДЕО

"Оранжевые" выходят вперед незадолго до завершения основного времени. И снова Нейтан Аке ассистирует в результативной атаке. На этот раз на его передачу отозвался Ваут Вегхорст, который только на 81-й минуте вышел на поле после замены автора другого гола команды – Коди Гакпо.

31-летний форвард "Хоффенхайма" дебютировал в сборной в 2018-м. В активе нападающего 33 встречи. Гол в ворота Польши стал для него 12-м в футболке национальной команды.

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