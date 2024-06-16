ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокер Нидерландов. Вегхорст забивает спустя 2 минуты после выхода на поле. ВИДЕО
Удачная замена от Кумана
Getty Images / Global Images Ukraine
"Оранжевые" выходят вперед незадолго до завершения основного времени. И снова Нейтан Аке ассистирует в результативной атаке. На этот раз на его передачу отозвался Ваут Вегхорст, который только на 81-й минуте вышел на поле после замены автора другого гола команды – Коди Гакпо.
31-летний форвард "Хоффенхайма" дебютировал в сборной в 2018-м. В активе нападающего 33 встречи. Гол в ворота Польши стал для него 12-м в футболке национальной команды.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следите за всеми поединками Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО