ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Словения - Дания 1:1. Триумфального возвращения Эриксена не случилось
Первая ничья на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы. Группа С. 1-й тур
16 июня. Штутгарт. "MHPAрена"
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Словения - Дания 1:1
Голы: Янжа 77 - Эриксен 17
Словения: Облак – Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович (Вербич 67), Элшник (Горенц-Станкович 75), Черин, Млакар (Целар 76) – Шпорар (Брекало 90+4), Шешко (Куртич 90+5)
Дания: Шмейхель – А. Кристенсен, Андерсен, Вестергор – Ба, Юльманн (Дилейни 89), Хейбьерг (Нергор 83), Кристиансен (Мехле 79) - Эриксен – Винд (Дольберг 83), Хойлунд (Поульсен 83)
Предупреждения: Стоянович 54, Целар 85 - Юльманн 49
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Комментарии 1