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Соперники по квалификации снова в одной группе. Словения – Дания: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Команды открывают раунд в квартете С
Getty Images/Global Images Ukraine
В Штутгарте национальные команды проведут свой первый поединок на континентальном первенстве. Матяж Кек и Каспер Юльманн определились со стартовыми 11-ми.
- Словения: Облак (К) – Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда Черин, Элсник, Млакар – Шпорар, Шешко
- Запасные: Балковец, Белец, Блажич, Брекало, Векич, Вербич, Випотник, Горенц Станкович, Желькович, Жугель, Куртич, Ловрич, Хорват, Целар, Иличич
- Дания: Шмайхель (К) – Кристенсен, Андерсен, Вестергор – Ба, Юльманн, Хейбьерг, Кристиансен – Эриксен – Винд, Хейлунн
- Запасные: Бруун Ларсен, Хермансен, Дамсгор, Делейни, Дольберг, Дреер, Занка, Кьер, Кристенсен, Мегле, Нергор, Поульсен, Реннов, Сков Ольсен, Йенсен
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
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