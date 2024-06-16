Открытая тренировка сборной Украины перед Румынией на Евро-2024. ФОТОрепортаж

Евро-2024 набирает обороты – мы уже видели в действии несколько сборных. И вот наступает время Ч и для сборной Украины. Завтра, 17-го июня, она сыграет свой первый матч на турнире – против Румынии.

Перед поединком сборная Украины провела тренировку, часть из которой была открытой для журналистов. Поэтому там побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото с открытой тренировки – ниже в галерее.

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