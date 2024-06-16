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У Вегхорста самый быстрый гол сборной Нидерландов после замены на Евро
Что ни матч, то рекорд
Фото - Getty Images
В 1-м туре групповой стадии в квартете D Нидерланды одержали волевую победу над Польшей (2:1). Героем встречи стал Ваут Вегхорст, хотя форвард почти 80% провел на скамейке запасных.
Нападающий "Хоффенгайма" забил решающий мяч всего через 138 секунд после замены. Он становится автором самого быстрого взятия ворот в истории сборной на ЧЕ после выхода на поле.
У Ваута продолжается результативный отрезок в составе "оранжевых". Форвард отмечался семь раз в последних 11 поединках за национальную команду.
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