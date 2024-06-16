У Вегхорста самый быстрый гол сборной Нидерландов после замены на Евро

В 1-м туре групповой стадии в квартете D Нидерланды одержали волевую победу над Польшей (2:1). Героем встречи стал Ваут Вегхорст, хотя форвард почти 80% провел на скамейке запасных.

Нападающий "Хоффенгайма" забил решающий мяч всего через 138 секунд после замены. Он становится автором самого быстрого взятия ворот в истории сборной на ЧЕ после выхода на поле.

У Ваута продолжается результативный отрезок в составе "оранжевых". Форвард отмечался семь раз в последних 11 поединках за национальную команду.