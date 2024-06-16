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Коди Гакпо – футболист матча Польша – Нидерланды. Он нанес 25% ударов команды
Форвард Ливерпуля сделал разницу на поле
Фото: PSV
Нападающий "оранжевых" сравнял счет в 1-м тайме. В его активе 5 ударов, 1 гол, 100% успешных попыток дриблинга, более 80% выигранных единоборств за позицию, а также 80% удачных воздушных дуэлей.
Коди был одним из ключевых игроков Нидерландов до перерыва. Портал SofaScore оценил его действия в 8,7 баллов. Коллеги из WhoScored поставили аналогичное количество пунктов.
Отметим, что Коди забил десятый юбилейный гол в составе национальной команды.
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