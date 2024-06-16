Коди Гакпо – футболист матча Польша – Нидерланды. Он нанес 25% ударов команды

Нападающий "оранжевых" сравнял счет в 1-м тайме. В его активе 5 ударов, 1 гол, 100% успешных попыток дриблинга, более 80% выигранных единоборств за позицию, а также 80% удачных воздушных дуэлей.

Коди был одним из ключевых игроков Нидерландов до перерыва. Портал SofaScore оценил его действия в 8,7 баллов. Коллеги из WhoScored поставили аналогичное количество пунктов.

Отметим, что Коди забил десятый юбилейный гол в составе национальной команды.