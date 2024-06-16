Евро-2024. Польша - Нидерланды 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче первого тура группы D встречались сборные Польши и Нидерландов. С первых минут подопечные Кумана зажали соперников к собственным воротам. Но именно нашим соседям удалось открыть счет. Свой гол в первом тайме впоследствии нашли и нидерландцы.

"Оранье" продолжили играть первым номером и в дальнейшем. Но креативности или нестандартных действий им не хватало. Повезло, что в конце встречи все же удалось вырвать победу. Замена Кумана сработала - Вергхорст забил с первого своего прикосновения к мячу. 3 очка забирают Нидерланды.

Евро-2024. Группа D, 1-й тур

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Букса (16) - Гакпо (29), Вергхорст (83)