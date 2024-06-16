ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Польша - Нидерланды 1:2. Видео голов и обзор матча
Дожали поляков
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче первого тура группы D встречались сборные Польши и Нидерландов. С первых минут подопечные Кумана зажали соперников к собственным воротам. Но именно нашим соседям удалось открыть счет. Свой гол в первом тайме впоследствии нашли и нидерландцы.
"Оранье" продолжили играть первым номером и в дальнейшем. Но креативности или нестандартных действий им не хватало. Повезло, что в конце встречи все же удалось вырвать победу. Замена Кумана сработала - Вергхорст забил с первого своего прикосновения к мячу. 3 очка забирают Нидерланды.
Евро-2024. Группа D, 1-й тур
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
Польша - Нидерланды 1:2
Голы: Букса (16) - Гакпо (29), Вергхорст (83)
Популярное сейчас
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО