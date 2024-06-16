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Бельгия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро
Фаворит группы против андердога
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Напомним, что в группе Е, вместе с ними, также размещаются Румыния и Украина.
Команды готовы поддержать уже установленный стандарт на турнире по большой результативности. Тем более, что атакующий футбол для них привычное дело.
Матч пройдет на "Дойче Банк Парк" во Франкфурте. Он состоится в понедельник, 17-го июня. Начало - в 19:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
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