Бельгия - Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро

В понедельник состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Напомним, что в группе Е, вместе с ними, также размещаются Румыния и Украина.

Команды готовы поддержать уже установленный стандарт на турнире по большой результативности. Тем более, что атакующий футбол для них привычное дело.

Матч пройдет на "Дойче Банк Парк" во Франкфурте. Он состоится в понедельник, 17-го июня. Начало - в 19:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.