Эриксен повел Данию к победе. Счет в игре со Словенией открыт. ВИДЕО

Сборная Дании вышла вперед в матче 1-го тура Евро со Словенией. Подопечные Юльманна с первых секунд зажали соперника к их воротам, почти не отдавая им мяч,

На 17-й минуте датчане великолепно воспользовались аутом вблизи владений Словении. Винд пяткой переправил кожаного на Эриксена, и тот пробил в левый угол ворот с близкого расстояния.

Символично, что первый гол этой сборной на турнире забил именно этот игрок, который пережил жуткий случай на Евро-2020. Тогда остановка сердца у игрока случилась на поле именно во время первой игры на турнире.

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