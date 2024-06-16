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Эриксен повел Данию к победе. Счет в игре со Словенией открыт. ВИДЕО
Символично
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Дании вышла вперед в матче 1-го тура Евро со Словенией. Подопечные Юльманна с первых секунд зажали соперника к их воротам, почти не отдавая им мяч,
На 17-й минуте датчане великолепно воспользовались аутом вблизи владений Словении. Винд пяткой переправил кожаного на Эриксена, и тот пробил в левый угол ворот с близкого расстояния.
Символично, что первый гол этой сборной на турнире забил именно этот игрок, который пережил жуткий случай на Евро-2020. Тогда остановка сердца у игрока случилась на поле именно во время первой игры на турнире.
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