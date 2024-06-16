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Нидерланды 21 раз пробили по воротам Польши. Только в Харькове команда нанесла больше ударов в матчах Евро
Оранжевые продемонстрировали активную игру в атаке
Фото - Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Подопечные Кумана активно угрожали воротам "орлов". "Летучие голландцы" нанесли 21 удар. Это их второй показатель за всю историю выступлений на континентальном первенстве.
12 лет назад в дебюте группового этапа Нидерланды проиграли Дании 0:1 на спортивном комплексе "Металлист". Тогда Ван Перси и компания 32 раза беспокоили вратаря оппонентов, но не забили ни одного мяча.
Напомним, что украинско-польское Евро завершилось полным провалом для "оранжевых" – 0 очков в квартете В.
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