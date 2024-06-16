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Эриксен – самый возрастной автор гола Дании на ЧЕ
Кристиан пополнил состав возрастных футболистов с точными ударами на турнире
Фото: Sky Sports
"Динамит" уже на 17-й минуте встречи с командой Словении открыл счет. Болельщики сборной благодарны мастерству Кристиана Эриксена.
На момент поединка полузащитнику МЮ 32 года и 123 дня. Он становится старейшим автором взятия ворот в составе скандинавского коллектива на Евро.
Футболист защищает цвета Дании с 2010-го. Экс-лидер "Тоттенхэма" проводит 127-й матч в главной команде страны и забил 42-й гол.
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